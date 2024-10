Lanotiziagiornale.it - Rai, primi passi per la riforma della governance

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Gettare le basidel servizio pubblico italiano alla luce delle richiesteUe in tema di pluralismo e di indipendenzaRai dalle ingerenze politiche. È lo scopo degli Stati Generali del Servizio pubblico, in programma il 6 e 7 novembre in Senato. A annunciarli ieri la presidenteCommissione di Vigilanza, Barbara Florida, la quale ha precisato che “l’obiettivo è promuovere un dialogo costruttivo e partecipato, volto a tracciare un percorso di svolta per il servizio pubblico a tutela di indipendenza, qualità e autonomia dell’informazione pubblica”. Due giorni per ridefinire il concetto di “servizio pubblico” La due giorni arriva in un momento di grande scontro tra maggioranza e opposizione proprio sulla Rai, con il centrodestra che boicotta – nonostante l’obbligo di legge – le votazioni in vigilanza sulla presidente designata Simona Agnes.