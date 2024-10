Prezzo oro sui massimi, Spot a 2.733 euro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prezzo dell'oro sui massimi questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata passa di mano a 2.733,10 dollari con un aumento dello 0,43% mentre l'oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 2.747,10 dollari l'oncia con una crescita dello 0,63%. Si sfiora quindi il record raggiunto oggi con 2.734,60 euro. Quotidiano.net - Prezzo oro sui massimi, Spot a 2.733 euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)dell'oro suiquesta mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata passa di mano a 2.733,10 dollari con un aumento dello 0,43% mentre l'oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 2.747,10 dollari l'oncia con una crescita dello 0,63%. Si sfiora quindi il record raggiunto oggi con 2.734,60

