Premio Bianca d’Aponte giovedì la 20 edizione al Cimarosa di Aversa

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 7 minutiQuasi al via ilper cantautrici, che tocca il traguardo della 20a, consolidandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi per la canzone d’autore italiana. Ampio e di alto livello il parterre degli ospiti che si esibiranno al teatrodiil 25 e 26 ottobre con le finaliste del contest. La direzione artistica è di Ferruccio Spinetti. Madrina di questasarà Margherita Vicario, che interpreterà un brano di(la cantautrice prematuramente scomparsa a cui è dedicata la manifestazione) e presiederà la giuria del concorso, mentre a Teresa De Sio andrà ilalla carriera della Città di. Diverse le madrine delle scorse edizioni presenti in cartellone, segno del forte legame che si instaura fra la manifestazione e le sue protagoniste.