Paura per un automobilista, prende in pieno un grosso cinghiale e distrugge la sua auto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Due investimenti di cinghiali a distanza di poche ore sulle strade della Ciociaria nella tarda serata di domenica. Per fortuna in entrambe le occasioni non si sono registrati feriti ma solo danni ai mezzi meccanici.Il primo è avvenuto vero le 19.30 a Ceccano (Fosinone) in Via Gaeta. Sul posto Frosinonetoday.it - Paura per un automobilista, prende in pieno un grosso cinghiale e distrugge la sua auto Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Due investimenti di cinghiali a distanza di poche ore sulle strade della Ciociaria nella tarda serata di domenica. Per fortuna in entrambe le occasioni non si sono registrati feriti ma solo danni ai mezzi meccanici.Il primo è avvenuto vero le 19.30 a Ceccano (Fosinone) in Via Gaeta. Sul posto

