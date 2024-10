Passerella del traghetto crolla improvvisamente: diversi morti annegati (Di lunedì 21 ottobre 2024) Social. Passerella del traghetto crolla improvvisamente: diversi morti annegati. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà senza parole. Una tragedia senza precedenti con un bilancio finale traumatico. La Passerella di un traghetto è crollata improvvisamene con gravi consequenze per le persone a bordo. Vediamo una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. ( dopo le foto) Leggi anche: Simone morto nell’alluvione, l’ultima telefonata prima della tragedia Leggi anche: Tragedia al McDonald’s, muore davanti a tutti: il dettaglio sconvolgente Leggi anche: Maltempo, è morto un ragazzo: tragedia senza fine Leggi anche: Tragedia dopo la partita: tre giovanissimi muoiono nell’incidente Usa, Passerella del traghetto crolla: 7 morti e 6 feriti Usa, Passerella del traghetto crolla: 7 morti e 6 feriti. Tvzap.it - Passerella del traghetto crolla improvvisamente: diversi morti annegati Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Social.del. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà senza parole. Una tragedia senza precedenti con un bilancio finale traumatico. Ladi unta improvvisamene con gravi consequenze per le persone a bordo. Vediamo una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. ( dopo le foto) Leggi anche: Simone morto nell’alluvione, l’ultima telefonata prima della tragedia Leggi anche: Tragedia al McDonald’s, muore davanti a tutti: il dettaglio sconvolgente Leggi anche: Maltempo, è morto un ragazzo: tragedia senza fine Leggi anche: Tragedia dopo la partita: tre giovanissimi muoiono nell’incidente Usa,del: 7e 6 feriti Usa,del: 7e 6 feriti.

