Passerella dei traghetti crolla improvvisamente | 7 morti annegati e 6 feriti gravi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Un bilancio tragico quello dell’incidente avvenuto sull’isola di Sapelo, nello Stato della Georgia, in Usa. Sette persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in modo grave dopo che unache fa parte di un molo perta. Il dramma si è verificato sabato scorso, quando almeno 20 persone che sostavano sulla piccolasono finite in acqua all’improvviso a causa del cedimento della struttura.Leggi anche: Congo, un traghetto con 300 passeggeri affonda nel lago Kivu in pochi secondi: decine diLa drammatica dinamica dell’incidente La dinamica dell’incidente sembra abbastanza chiara. Centinaia di persone erano giunte sull’isola di Sapelo per celebrare la piccola comunità Gullah-Geechee, composta da discendenti di schiavi neri.