Onyx Boox Note Air 3c | la prova del tablet con schermo e-ink a colori solido e funzionale

Lanciato circa un anno fa, l' Onyx Boox Note Air 3C è un dispositivo che data la sua scheda tecnica si pone a cavallo tra due categorie di prodotti: i tablet e gli e-book reader. Troviamo a bordo infatti da una parte uno schermo e-ink, ma a colori, dall'altra il sistema operativo Android (personalizzato dal produttore), permettendo dunque di andare oltre la semplice lettura di libri: si può navigare su internet, si possono prendere Note (anche sui libri digitali), consultare e scrivere documenti, ascoltare musica Fin dal primo utilizzo una cosa che ci ha impressionato positivamente del Note Air 3C è la sensazione di solidità che offre, nonostante lo spessore ridotto, grazie anche all'utilizzo dell'alluminio per la scocca.

