Nota tattica di Roma-Inter | Thuram non segna ma fa da riferimento

(Di lunedì 21 ottobre 2024), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di Marcus. PRESTAZIONE OLTRE I GOL –con lanon è riuscito are. E questa è una notizia viste le sue prestazioni in questa prima parte di stagione. Non per questo però la sua prestazione va sottovalutata. Perché il numero 9 è stato ilassoluto del gioco dell’. LAVORO FISICO –da subito si è mosso incontro per aiutare la manovra e cercare scambi corti. Un’idea di gioco che poi è stata in un certo senso esasperata quando l’ha perso Calhanoglu per infortunio. Vediamo la sua heatmap presa da Sofascore: Complice un’col baricentro molto basso (attorno ai 45 metri), il francese si è trovato spesso a battagliare a centrocampo. Spalle alla porta.