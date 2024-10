Morto Aaron Kaufman, aveva diretto con Sean Penn docufilm ‘Superpower’ su Zelensky (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – È Morto a 51 anni lo sceneggiatore, regista e produttore Aaron Kaufman dopo un apparente attacco di cuore mentre si trovava a Las Vegas. La notizia della scomparsa è stata confermata a ‘Variety’ da Chad Verdi, il finanziatore del film ‘The Irishman’ e di molti progetti passati e futuri di Kaufman. Il regista originario di Long Island, che è stato a lungo partner di Robert Rodriguez nella produzione, è noto soprattutto per aver co-diretto con Sean Penn il documentario ‘Superpower’ (2023), nominato agli Emmy, che ripercorre l’ascesa politica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Mentre Penn è diventato il volto del docufilm, è stato Kaufman ad essere sul posto nel febbraio 2022 quando è scoppiata la guerra con la Russia. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Èa 51 anni lo sceneggiatore, regista e produttoredopo un apparente attacco di cuore mentre si trovava a Las Vegas. La notizia della scomparsa è stata confermata a ‘Variety’ da Chad Verdi, il finanziatore del film ‘The Irishman’ e di molti progetti passati e futuri di. Il regista originario di Long Island, che è stato a lungo partner di Robert Rodriguez nella produzione, è noto soprattutto per aver co-conil documentario(2023), nominato agli Emmy, che ripercorre l’ascesa politica del presidente ucraino Volodymyr. Mentreè diventato il volto del, è statoad essere sul posto nel febbraio 2022 quando è scoppiata la guerra con la Russia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto Aaron Kaufman - aveva diretto con Sean Penn docufilm ‘Superpower’ su Zelensky - (Adnkronos) – È morto a 51 anni lo sceneggiatore, regista e produttore Aaron Kaufman dopo un apparente attacco di cuore mentre si trovava a Las Vegas. La notizia della scomparsa è stata confermata a 'Variety' da Chad Verdi, il finanziatore del film 'The Irishman' e di molti progetti passati e futuri di Kaufman. (Webmagazine24.it)

Morto Aaron Kaufman - aveva diretto con Sean Penn docufilm ‘Superpower’ su Zelensky - La notizia della scomparsa è stata confermata a 'Variety' da Chad Verdi, il finanziatore del film 'The Irishman' e di molti progetti passati e futuri di Kaufman. Il regista originario […]. (Adnkronos) – È morto a 51 anni lo sceneggiatore, regista e produttore Aaron Kaufman dopo un apparente attacco di cuore mentre si trovava a Las Vegas. (Periodicodaily.com)

È morto il regista Aaron Kaufman - aveva 51 anni - Durante la promozione del film al Festival di Berlino del 2023, Kaufman ha dichiarato che Superpower era “un’opportunità per vedere cosa fosse questo ragazzo, per seguire un percorso e vedere quale fosse la verità”. Il regista originario di Long Island, che è stato a lungo partner di Robert Rodriguez nella produzione, era soprattutto per aver co-diretto con Sean Penn il ... (Metropolitanmagazine.it)