Lapresse.it - Migranti, Unhcr: “Monitoriamo protocollo Italia-Albania, valutazione tra 3 mesi”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilper i centri percostruiti dall’inè sotto la lente dell’, l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. “Pensiamo che sia ancora troppo presto per dare un giudizio completo delnon ha avuto un ruolo né nello sviluppo del, né nella sua implementazione. Tuttavia, siamo di fronte a un qualcosa di nuovo, che porta con sé delle preoccupazioni. Proprio per questo abbiamo deciso di svolgere un’attività di osservazione e monitoraggio indipendente (non prendiamo fondi dal Governo per questa attività) per tutelare i diritti e la garanzia degli standard internazionali nello svolgimento delle pratiche di asilo”, ha dichiarato a LaPresse il portavoce dell’per l’, Filippo Ungaro.