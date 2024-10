Migranti in Albania, Nordio contro i giudici romani: “Sentenza europea complessa e scritta in francese. Non è stata ben compresa” – Video (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Sentenza della Corte di giustizia europea “è molto complessa e articolata” e “probabilmente non è stata ben compresa” dai giudici italiani, oltre “a essere arrivata in francese”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha commentato la decisione dei giudici del competente Tribunale di Roma che hanno respinto le richieste di convalida dei trattenimenti dei 12 richiedenti nel centro di Gjader, in Albania, in applicazione “dei principi enunciati dalla recente pronuncia della CGUE del 4 ottobre 2024 a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal giudice della Repubblica ceca”. Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, Nordio contro i giudici romani: “Sentenza europea complessa e scritta in francese. Non è stata ben compresa” – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladella Corte di giustizia“è moltoe articolata” e “probabilmente non èben” daiitaliani, oltre “a essere arrivata in”. Così il ministro della Giustizia, Carlo, intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha commentato la decisione deidel competente Tribunale di Roma che hanno respinto le richieste di convalida dei trattenimenti dei 12 richiedenti nel centro di Gjader, in, in applicazione “dei principi enunciati dalla recente pronuncia della CGUE del 4 ottobre 2024 a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal giudice della Repubblica ceca”.

Nordio - sentenza Corte europea non compresa dai giudici - Il nostro provvedimento "nasce da una sentenza della Corte di giustizia europea molto complessa e articolata e anche scritta in francese, probabilmente non è stata ben compresa o ben letta" dai giudici. "I soggetti sono di cittadinanza incerta e la loro provenienza è dichiarata da loro stessi, non hanno documenti e non c'è nessuna prova che arrivino da determinati Paesi, il che significa ... (Quotidiano.net)

Migranti : Nordio - da Corte Ue determinate condizioni - non applicate da giudici - Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il via libera in Cdm al dl recante ‘disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale’. Il nocciolo di questa sentenza, è che il giudice deve, nel momento in cui si pronuncia, dire in maniera esaustiva e completa, nel caso di specie, quali siano le ... (Lapresse.it)

Scontro tra governo e giudici sui migranti - il presidente dell’associazione magistrati : «Toni senza precedenti - Nordio minaccia sanzioni» - Risponde così il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) Giuseppe Santalucia al ministro della Giustizia Carlo Nordio che ieri aveva criticato la decisione del Tribunale di Roma con cui è stato stabilito che Egitto e Bangladesh non sono Paesi sicuri nella loro interezza. Nel testo del post, che riprende il Tempo, si legge: «Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. (Open.online)