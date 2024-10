“Mi sentivo sporco e disastrato” Rocco Siffredi racconta la dipendenza da sesso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, Rocco Siffredi si è aperto sulla dipendenza da sesso di cui ha sofferto in passato. “Giocavo con i miei figli nell’età più bella. E poi facevo il giro delle sette chiese – ha dichiarato il pornodivo – Non è che andavo da prostituite specifiche, quello che beccavo. Poi era complicato tornare a casa, dove c’erano questi angeli con la mamma che dormivano. Mi ricordo solo il dolore dentro. Mi sentivo sporco e disastrato in maniera terrificante”. Il punto peggiore, ha raccontato, è stato quando una notte è inavvertitamente partita una chiamata a sua moglie, Rosa Tassi: “L’avevo appena salutata dandole la buonanotte. Poi sentito la sua voce al telefono: ‘Per fortuna che andavi a dormire’. L’ho delusa, la prima volta in cui si è trovata davanti a suo marito che le ha mentito. News.robadadonne.it - “Mi sentivo sporco e disastrato” Rocco Siffredi racconta la dipendenza da sesso Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei,si è aperto sulladadi cui ha sofferto in passato. “Giocavo con i miei figli nell’età più bella. E poi facevo il giro delle sette chiese – ha dichiarato il pornodivo – Non è che andavo da prostituite specifiche, quello che beccavo. Poi era complicato tornare a casa, dove c’erano questi angeli con la mamma che dormivano. Mi ricordo solo il dolore dentro. Miin maniera terrificante”. Il punto peggiore, hato, è stato quando una notte è inavvertitamente partita una chiamata a sua moglie, Rosa Tassi: “L’avevo appena salutata dandole la buonanotte. Poi sentito la sua voce al telefono: ‘Per fortuna che andavi a dormire’. L’ho delusa, la prima volta in cui si è trovata davanti a suo marito che le ha mentito.

