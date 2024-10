Medioriente: media, almeno 3 morti in raid a sud di Beirut (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott. (LaPresse) – È di almeno 3 vittime il bilancio del raid nei sobborghi meridionali di Beirut dove l’Idf avrebbe individuato un bunker di Hezbollah contenente 500 milioni di dollari sotto l’ospedale della città. Lo riporta il Times of Israel. Lapresse.it - Medioriente: media, almeno 3 morti in raid a sud di Beirut Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ott. (LaPresse) – È di3 vittime il bilancio delnei sobborghi meridionali didove l’Idf avrebbe individuato un bunker di Hezbollah contenente 500 milioni di dollari sotto l’ospedale della città. Lo riporta il Times of Israel.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Media - almeno 73 morti in raid israeliani a nord di Gaza - Fonti locali hanno riferito che gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato intensi bombardamenti su Beit Lahiya, distruggendo completamente un complesso residenziale mentre i civili si trovavano all'interno, causando almeno 73 morti e numerosi feriti. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa e al Jazeera. (Quotidiano.net)

Medioriente : Wafa - almeno 30 persone uccise in raid israeliano a Jabalya - Milano, 18 ott. (LaPresse) – Almeno 30 palestinesi, tra cui 20 tra bambini e donne, sono stati uccisi e più di 50 sono rimasti feriti in un raid israeliano sul campo profughi di Jabalya, nella Striscia di Gaza settentrionale. Lo ha riferito l’agenzia Wafa. (Lapresse.it)

Raid israeliani su un villaggio cristiano in Libano : "Almeno 18 morti" - Dagli Stati Uniti sarebbe arrivato un parziale via libera all'attacco all'Iran in risposta al bombardamento di settimana scorsa. Secondo i media israeliani il divario tra Biden e Netanyahu si sarebbe ridotto: gli Stati Uniti pensano ancora che la risposta sia "un po' troppo" pesante e avrebbero... (Today.it)