Ilrestodelcarlino.it - Mancinelli: "Ho visto una squadra vera che ha bene in testa cosa vuole fare"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) C’è entusiasmo in casa Samb e non può essere altrimenti in una settimana intensa. Con tre partite, nove punti in palio. I primi tre presi ieri a Castelfidardo "e dovremo continuare così" dice Marcoche ha sostituito in panchina Palladini, squalificato. Il programma della Samb continuerà in mezzo alla settimana con la partita interna contro l’Avezzano e poi la trasferta di domenica a Isernia. Intanto i rossoblu si godono i tre gol e i tre punti presi al Mancini "dove siamo partiti molto, poi c’è stata l’occasione del Castelfidardo con il palo, ma da lì si sono accese tutte le spie di allarme - continua-. E abbiamo iniziato a giocare, ala partita, chiudendola nel primo tempo. Nel secondo obiettivamente si potevaancora gol, ma abbiamo gestito il risultato che credo sia ampiamente meritato". Una Samb matura, cinica, determinata.