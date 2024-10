Maltempo in Emilia Romagna, emergenza a Bologna: oggi scuole chiuse (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – emergenza Maltempo in Emilia Romagna, con la regione colpita da un'ondata di precipitazioni senza precedenti. Nel mirino di piogge torrenziali in particolare la Città metropolitana di Bologna, dove oggi 21 settembre nidi e scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi e garantirne la Maltempo in Emilia Romagna, emergenza a Bologna: oggi scuole chiuse L'Identità. Lidentita.it - Maltempo in Emilia Romagna, emergenza a Bologna: oggi scuole chiuse Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –in, con la regione colpita da un'ondata di precipitazioni senza precedenti. Nel mirino di piogge torrenziali in particolare la Città metropolitana di, dove21 settembre nidi edi ogni ordine e grado resterannoper consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi e garantirne lainL'Identità.

Emilia Romagna : emergenza maltempo provoca chiusure scolastiche e inviti allo smart working - La popolazione è invitata a rimanere in contatto con le autorità e seguire le istruzioni fornite per affrontare questa emergenza in modo efficace. Le previsioni meteo indicano la persistenza delle precipitazioni anche nelle prossime ore, aumentando le preoccupazioni per possibili situazioni di emergenza. (Gaeta.it)