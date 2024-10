L’Università di Parma ha deciso: la sede di Medicina sarà il campus di Crédit Agricole (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery e i corsi di laurea delle Professioni sanitarie delL’Università di Parma a Piacenza avranno una nuova sede: si tratta del campus di Crédit Agricole Italia, già centro di formazione del gruppo, in via San Bartolomeo 40.Questo Ilpiacenza.it - L’Università di Parma ha deciso: la sede di Medicina sarà il campus di Crédit Agricole Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery e i corsi di laurea delle Professioni sanitarie deldia Piacenza avranno una nuova: si tratta deldiItalia, già centro di formazione del gruppo, in via San Bartolomeo 40.Questo

