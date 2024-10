Lesioni aggravate dopo un incidente: assoluzione piena per zio e nipote (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si è concluso questa mattina, davanti al giudice Roberto Ciccone, il processo a carico di due imputati, zio e nipote, residenti a Mercogliano, accusati di Lesioni aggravate in seguito a un incidente stradale. I due, difesi dall’avvocato Michele Scibelli, sono stati assolti con formula piena dopo Avellinotoday.it - Lesioni aggravate dopo un incidente: assoluzione piena per zio e nipote Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si è concluso questa mattina, davanti al giudice Roberto Ciccone, il processo a carico di due imputati, zio e, residenti a Mercogliano, accusati diin seguito a unstradale. I due, difesi dall’avvocato Michele Scibelli, sono stati assolti con formula

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Telese - atti persecutori e lesioni personali aggravate : un arresto - . municato Stampa A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nei giorni scorsi, militari della Stazione Carabinieri di Telese Terme hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa. (Fremondoweb.com)

Terracina / Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate - 52enne in manette - Il prevenuto, espletate le formalità di […] L'articolo Terracina / Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, 52enne in manette sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . TERRACINA – I Carabinieri della Stazione di Terracina (LT), in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Latina, hanno localizzato e arrestato un 52enne del posto, ... (Temporeale.info)

Spaccio - resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate : in arresto un 26enne - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 26 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La notte del 6 ottobre scorso, intorno alle ore 3.00, personale della... (Modenatoday.it)