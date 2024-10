Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Il Fidanzato Di Julia Viene Arrestato!

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ledel: ildidopo gravi accuse, ed è uno shock per l’avvocatessa. Lei però inizia ad avvicinarsi a Pablo! Ledelè la nuova soap opera in onda su Rai 2, che vede al centro dell’attenzione i problemi sentimentali, i divorzi e le difficoltà familiari. Al centro infatti c’è lo studio legale Carlos Ortega y Dominguez che si occupa proprio di separazioni e divorzi. Per l’avvocatessa, però, tutto cambia quando a finire nel mirino è proprio il suo. Ma ecco che cosa sta per succedere. Ledel: Camilo sotto processo! Lo studio legale Cabal, Ortega, Domínguez y Asociados si occupa dei casi di divorzio e di separazione. Gli avvocati intervengono quando l’amore finisce e spesso i casi sono particolarmente complessi per una serie di motivi.