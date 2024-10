Quifinanza.it - Lavorare negli Usa, info utili

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Chi vuole trasferirsiUsa per viverci odeve obbligatoriamente ottenere un visto ermarsi su tutta la documentazione necessaria. Se ad oggi il viaggio intercontinentale è diventato più comodo in quanto ci sono voli diretti per gli Stati Uniti, lo stesso non si può dire della burocrazia che invece si è rafforzata. A differenza dei paesi Unione Europea nei quali ci si può muovere liberamente grazie agli accordi Schengen e Ue, infatti,Usa il tutto è più complicato. Ecco dunque, tutte le principalirmazioni per trasferirsi eStati Uniti. Il visto è indispensabile perUsa Se si desiderain modo temporaneoUsa è necessario un visto specifico che viene rilasciato in base al tipo di lavoro che si svolgerà. Tra le categorie di visti più comuni c’è l’H1B.