Latina / "Cosa significa un intervento ABA in autismo?", il convegno nella sala De Pasquale del Comune

Latina – Sabato 26 ottobre, alle ore 9, nella sala De Pasquale del Comune di Latina si terrà il convegno dal titolo "Cosa significa un intervento ABA in autismo?". L'evento è organizzato dall'assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Latina in collaborazione con la cooperativa Hanami. Per partecipare all'evento, pubblico e gratuito, occorre prenotarsi tramite

Latina : Il coordinamento C.A.M.P. e la richiesta di una Casa Comune delle Associazioni - Il progetto prevede la creazione di un ambiente dove eventi culturali, artistici e sociali possano svolgersi regolarmente, offrendo spazi per eventi, workshop e incontri. Facebook WhatsApp Twitter Il Coordinamento delle Associazioni e Movimenti Pontini, noto come C. Attualmente, Latina è caratterizzata da un vivace panorama culturale e da numerose attività associative, ma la mancanza di un ... (Gaeta.it)

Comune di Latina pronto ad acquistare piazzale Edison. Poi la riqualificazione - Il Comune di Latina è pronto ad acquistare piazzale Edison che sarà poi oggetto di una riqualificazione. L’amministrazione, con determinazione dirigenziale, ha impegnato infatti le somme per l’acquisizione e per l’affidamento dell’incarico per redigere un progetto preliminare/studio di... (Latinatoday.it)

Latina / Start-up giovanili - nuovo finanziamento al Comune da Anci - 000 euro, che si aggiungono ai 150. Si tratta di 78. 000 euro già finanziati. LATINA – Anci e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale destinano un nuovo finanziamento a favore del Comune di Latina relativo alle start-up giovanili. (Temporeale.info)