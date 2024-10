“Lady Pompei” indagata a Pisa per truffa: nuovi guai giudiziari per Maria Rosaria Boccia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non bastava lo scandalo sulle consulenze al ministero e la relazione pericolosa con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Maria Rosaria Boccia risulta indagata per truffa dalla Procura di Pisa “per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021”. Lo precisa il procuratore Teresa Angela Camelio con un comunicato diffuso oggi. Nella nota si spiega che “ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile coinvolgimento di Maria Rosaria Boccia in un procedimento penale a lei ascritto e che la non univocità del contenuto potrebbe essere pregiudizievole per l’interessata”. Secoloditalia.it - “Lady Pompei” indagata a Pisa per truffa: nuovi guai giudiziari per Maria Rosaria Boccia Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non bastava lo scandalo sulle consulenze al ministero e la relazione pericolosa con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.risultaperdalla Procura di“per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021”. Lo precisa il procuratore Teresa Angela Camelio con un comunicato diffuso oggi. Nella nota si spiega che “ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile coinvolgimento diin un procedimento penale a lei ascritto e che la non univocità del contenuto potrebbe essere pregiudizievole per l’interessata”.

