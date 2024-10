Sport.quotidiano.net - La Stosa Virtus fa scena muta ad Arezzo. Arriva una battuta d’arresto dolorosa

(Di lunedì 21 ottobre 2024)9167: Scortica 8, Toia 11, Nica, Iannicelli 12, Marcantoni, Buzzone 21, Lemmi 2, Prenga 13, Vagnuzzi, Kader 10, Terrosi, Bischetti 14. Allenatore Fioravanti.: Bartoletti 7, Dal Maso 11, Joksimovic 4, Zocca 18, Falchi 3, Olleia 8, Costantini 2, Calvellini 2, Gianoli 9, Braccagni 3, Bartelloni. Allenatore Evangelisti. Parziali: 23-11; 43-21; 68-41.– Lasubisce una sonora batosta in quel di. I rossoblù entrano in campo senza mordente e subiscono il parziale che indirizza la gara e che i senesi non saranno più in grado di recuperare. Una sconfitta che brucia, la terza consecutiva, che adesso mette spalle al muro Olleia e soci. La partenza è di nuovo negativa per lache in avvio subisce un parziale di 6-0 che costringe coach Evangelisti al time out dopo soli 2’ di gioco.