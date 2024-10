Ilgiorno.it - La caccia alle corse fantasma. E il convoglio delle 21.45 parte all’orario del successivo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono lunghe le giornate dei pendolari lombardi, certe volte interminabili, perché alla ore in ufficio occorre sommare quelle del viaggio in treno e da anni i conti fanno sempre più fatica a tornare. Colpa del traffico, passeggeri e soprattutto merci, della pioggia quando piove, del gelo e della neve in inverno e del solleone in estate. E dei treni "cagionevoli" o "fatti di zucchero", come amano chiamarli i viaggiatori di lungo corso che ne hanno viste di tutti i colori, ma sono concordi nel dire che negli ultimi anni "è sempre peggio". Di giorno e anche la sera, quando i ritardi sono il male minore e il timore, per chi sceglie o è costretto a spostarsi in treno, è di non riuscire neppure a tornare a casa.