“La bellezza? Sono una crudista e questo stile di vita mi fa sentire e apparire bene. La vecchiaia non mi spaventa, ho paura di non essere in salute o di diventare ridicola”: parla Carol Alt (Di lunedì 21 ottobre 2024) “I miei anni ’80 Sono stati un turbine, molto pieni, tanto che non ho potuto godermeli come hanno fatto gli altri, pieni di feste e discoteche. Lavoravo 7 giorni su 7, a volte anche 18 ore al giorno. Mangiavo poco e dormivo solo qualche ore a notte”: a parlare così in un’intervista a Vanity Fair è Carol Alt, una delle top model più amate di quegli anni. Un racconto sulla consapevolezza di quanto breve possa essere il lavoro di modella (“Avevo in mente le parole di mio padre: ‘Quando compirai 25 anni, tutto questo finirà'”) e anche sul rapporto con le altre top model: “Sarò onesta, non ho mai provato rivalità o invidia per le mie colleghe. Ero e Sono ancora amica di alcune di loro, ad esempio: Kim Alexis, Ann Bezamat, Kim Charlton, Kelly LeBrock, Angie Everhart. Penso che siano tutte donne meravigliose. Ma eravamo tutte diverse”. Ilfattoquotidiano.it - “La bellezza? Sono una crudista e questo stile di vita mi fa sentire e apparire bene. La vecchiaia non mi spaventa, ho paura di non essere in salute o di diventare ridicola”: parla Carol Alt Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “I miei anni ’80stati un turbine, molto pieni, tanto che non ho potuto godermeli come hanno fatto gli altri, pieni di feste e discoteche. Lavoravo 7 giorni su 7, a volte anche 18 ore al giorno. Mangiavo poco e dormivo solo qualche ore a notte”: are così in un’intervista a Vanity Fair èAlt, una delle top model più amate di quegli anni. Un racconto sulla consapevolezza di quanto breve possail lavoro di modella (“Avevo in mente le parole di mio padre: ‘Quando compirai 25 anni, tuttofinirà'”) e anche sul rapporto con le altre top model: “Sarò onesta, non ho mai provato rivalità o invidia per le mie colleghe. Ero eancora amica di alcune di loro, ad esempio: Kim Alexis, Ann Bezamat, Kim Charlton, Kelly LeBrock, Angie Everhart. Penso che siano tutte donne meravigliose. Ma eravamo tutte diverse”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jamie Foxx felice di essersi aperto sulla sua salute : "Il mio cuore e la mia anima sono pieni di gioia" - Il 3, 4 e 5 ottobre …. Difficoltà mediche "Dio è buono. L'attore è tornato sul palco nello spettacolo One More Chance: An Evening With Jamie Foxx ad Atlanta, in Georgia, ad inizio ottobre. . Mentre pubblico queste immagini, il mio cuore e la mia anima sono pieni solo di gioia pura. La star premio Oscar ha passato un anno e mezzo complicato ed è contento di aver parlato dei suoi problemi medici. (Movieplayer.it)

La curva bulgarelli. "Indagini sugli ultrà - ma la Lega e i club sono pieni di debiti» - Delusione da riassorbire nei prossimi tre giorni liberi: i rossoblù si ritroveranno a Casteldebole infatti giovedì alle 11, ma senza undici nazionali. Marcello Giordano . La sosta servirà per recuperare Pobega, out da due settimane per lo stiramento del legamento collaterale del ginocchio sinistro. (Sport.quotidiano.net)

Gas - la Ue è pronta all’inverno? La Russia insidia gli Usa come primo fornitore di gnl. Domanda in discesa - gli stoccaggi sono pieni - I livelli di stoccaggio del gas dell’UE erano al 59% della capacità lo scorso 1 aprile, raggiungendo un nuovo record massimo per la chiusura della stagione invernale, mentre il 19 agosto è stato raggiunto l’obiettivo del 90% della capacità di stoccaggio del gas, con oltre due mesi di anticipo rispetto alla scadenza del 1 novembre. (Ilfattoquotidiano.it)