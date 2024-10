Juventus-Stoccarda, Thiago Motta in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di lunedì 21 ottobre 2024) Thiago Motta parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Juventus-Stoccarda, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Due vittorie su due per la Vecchia Signora nella sua campagna europea e terza partita consecutiva in casa dopo Cagliari, Lazio in seguito alla sosta e dunque la coppa contro i pericolosi tedeschi. C’è attesa per conoscere le parole del mister bianconero a poche ore da una sfida così delicata. COME SEGUIRE LA conferenza stampa DI Motta La conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Juventus-Stoccarda si terrà alle ore 13.30 di lunedì 21 ottobre. diretta tv e streaming su JTV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. diretta scritta su Sportface.it. Juventus-Stoccarda, Thiago Motta in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)parlerà inin tv alla vigilia di, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Due vittorie su due per la Vecchia Signora nella sua campagna europea e terza partita consecutiva in casa dopo Cagliari, Lazio in seguito alla sosta e dunque la coppa contro i pericolosi tedeschi. C’è attesa per conoscere le parole del mister bianconero a poche ore da una sfida così delicata. COME SEGUIRE LADILadialla vigilia disi terrà alle ore 13.30 di lunedì 21 ottobre.tv esu JTV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn.scritta su Sportface.it.inin tv:SportFace.

Juventus-Stoccarda (Champions League - 22-10-2024 ore 21 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Secondo impegno teutonico consecutivo per la Juve, che dopo la trasferta sul campo del Lipsia riceve lo Stoccarda. I tedeschi dopo due giornate sono ancora alla ricerca della prima vittoria in una Champions League già ricca di rimpianti, il 3-1 all’esordio contro il Real Madrid era arrivato solo nel finale e l’1-1 contro lo Sparta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Probabili formazioni Juventus-Stoccarda : terza giornata Champions League 2024/2025 - Conceicao titolare dopo la squalifica in campionato. JUVENTUS – Squalificato Di Gregorio, tocca a Perin. Stenzel, Rouault, Chabot e Mittelstadt in difesa. McKennie verso il recupero, ma in ballottaggio con Douglas Luiz. Le probabili formazioni di Juventus-Stoccarda Juventus (4-3-3): Perin; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli, McKennie; Conceicao, Vlahovic, Yildiz Ballottaggi: ... (Sportface.it)