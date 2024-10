Istat | nel 2023 crolla ancora la natalità Rispetto all’anno precedente la flessione è stata di 13mila nuovi nati pari al -34%

Lanotiziagiornale.it - Istat: nel 2023 crolla ancora la natalità. Rispetto all’anno precedente, la flessione è stata di 13mila nuovi nati, pari al -3,4%

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In Italia si fanno sempre meno figli. Che le cose stiano così lo ha messo nero su bianco l’nel rapporto annuale sullae sulla fecondità della popolazione residente in Italia. Dati alla mano, nelè stato registrato un nuovo brusco calo deiche sono stati appena 379.890, ossiain menoal 2022a un calo del 3,4 per cento. Secondo il report, per ogni mille residenti in Italia sonopoco più di sei bambini. Quel che è peggio, sempre secondo l’, è che il trend di calo delle nascite prosegue anche nel 2024 visto che, stando ai dati provvisori relativi, a gennaio-luglio le nascite sono state 4.600 in menoallo stesso periodo del