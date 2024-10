Nerdpool.it - IO? di Peter Flamm: recensione

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Io? diè un particolare romanzo che tratta del tema dell’identità come concetto legato al nostro nome e dell’insanabilità dei traumi di guerra. Il libro, romanzo d’esordio dell’autore, uscito per la prima volta in Germania nel 1926, è pubblicato in Italia da Adelphi nel 2024 nella traduzione di Margherita Belardetti. Trama Berlino, 1918. La Prima guerra mondiale è appena finita, i soldati stanno per tornare a casa. L’ultima sera al fronte Wilhelm Bettuch, che prima di diventare soldato era un umile panettiere che viveva con la madre e la sorella, trova un cadavere: un uomo morto proprio l’ultimo giorno di guerra, una grande sfortuna. Senza un apparente motivo, Bettuch sfila dalla tasca del cadavere il passaporto: quell’uomo si chiama Hans Stern.