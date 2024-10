Indagini su imprenditori di Treviso per bancarotta fraudolenta: fallita catena di abbigliamento da 2 milioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Procura di Treviso ha concluso le Indagini preliminari su un caso di bancarotta fraudolenta che coinvolge due imprenditori locali. Questi sono accusati di aver portato al fallimento una catena di negozi di abbigliamento con un volume d’affari annuo di circa 2 milioni di euro. La vicenda ha destato notevole interesse dal momento che l’impresa, attiva nelle province di Treviso, Trieste, Udine, Gorizia e Reggio Emilia, dava lavoro a 20 dipendenti attraverso 11 punti vendita. Le Indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno rivelato scoperte significative riguardo la gestione finanziaria dell’azienda, già in crisi da anni e ora sotto i riflettori della giustizia. Gaeta.it - Indagini su imprenditori di Treviso per bancarotta fraudolenta: fallita catena di abbigliamento da 2 milioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Procura diha concluso lepreliminari su un caso diche coinvolge duelocali. Questi sono accusati di aver portato al fallimento unadi negozi dicon un volume d’affari annuo di circa 2di euro. La vicenda ha destato notevole interesse dal momento che l’impresa, attiva nelle province di, Trieste, Udine, Gorizia e Reggio Emilia, dava lavoro a 20 dipendenti attraverso 11 punti vendita. Le, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno rivelato scoperte significative riguardo la gestione finanziaria dell’azienda, già in crisi da anni e ora sotto i riflettori della giustizia.

