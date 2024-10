Indagato agente che ha ucciso migrante

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) 17.45 L'della Polfer che ha sparato uccidendo unè stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa. Ieri undi 26 anni del Mali ha aggredito gli agenti con un coltello, dopo essere andato in escandescenza e aver distrutto vetri in stazione a Verona. E gli agenti sono intervenuti. E' stata legittima difesa da parte del poliziotto. Si vuole però accertare se vi sia stato o meno un superamento di questo perimetro. L'iscrizione per consentire all'di nominare i periti.