Incremento delle vendite di vino italiano negli Stati Uniti | il valore potrebbe raggiungere i 19 miliardi di euro nel 2024

Incremento delle vendite di vino italiano negli Stati Uniti: il valore potrebbe raggiungere i 1,9 miliardi di euro nel 2024

Le vendite di vino italiano negli Stati Uniti hanno registrato un'impennata significativa negli ultimi venti anni, con un aumento del 148% in valore. Secondo un'analisi della Coldiretti basata su dati Istat, le proiezioni indicano che nel 2024, il valore delle esportazioni di vino italiano negli Stati Uniti potrebbe avvicinarsi ai 1,9 miliardi di euro, segnando il massimo storico per il settore. L'analisi è stata presentata in occasione dell'inaugurazione del Vinitaly, una fiera di riferimento per il vino che si svolge a Chicago, alla quale hanno partecipato figure di spicco come il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, e l'amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia.

La presenza italiana al Vinitaly di Chicago

All'evento di Vinitaly a Chicago, Coldiretti ha allestito un ampio stand dedicato ai vini italiani.

