In italia non si ferma la crisi della natalità

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Oggi l'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato il nuovo report "e feconditàpopolazione residente - 2023" dove si mette in luce che c'è stato un calo delle nuove nascite pari al 3,4 per cento rispetto all'anno precedente: i nuovi nati scendono così a 379.890 unità (-13.000 in meno rispetto al 2022). Sebbene il bilancio demografico del 2023 si sia chiuso lasciando sostanzialmente invariato il numero di abitanti, i nuovi nati sono stati, a chiusura dell’anno, 379.000, mentre nel 2022 erano 393.000. Il trend continua anche nel periodo gennaio-luglio 2024, con 4.600 nati in meno (-2,1 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2023. A scendere è anche il tasso di fecondità totale, più comunemente noto come "numero di figli per donna": si attesta infatti a 1,20, in flessione sul 2022 (1,24).