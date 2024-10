Lettera43.it - Impagnatiello, la perizia psichiatrica: «Ha ucciso Giulia Tramontano con rabbia fredda»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre 2024 si è tenuta, in Tribunale a Milano, una nuova udienza del processo che vede Alessandroimputato per l’omicidio di. Al centro l’esito delladisposta dalla Corte d’assise e depositata agli atti, discussa in aula dallo psichiatra forense Pietro Ciliberti e dal medico legale Gabriele Rocca. Gli esperti hanno smontato i disturbi individuati dalla difesa del 31enne ribadendo la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario premeditato e pluriaggravato, occultamento di cadavere a cui ha tentato di dare fuoco e interruzione di gravidanza non volontaria. E rischia l’ergastolo. La prossima udienza è prevista per l’11 novembre, mentre la sentenza potrebbe arrivare il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.