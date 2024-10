Amica.it - Il ritorno di Meg Ryan: raggiante sul red carpet dell’Academy Museum Gala

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Partecipa a pochi, selezionatissimi eventi, ma quando lo fa riesce sempre a catturare tutti gli sguardi e i clic dei fotografi. Megè apparsa in grande forma al2024. L’attrice di Harry ti presento Sally e Insonnia d’Amore, 62 anni, ha sfoggiato un abito a fiori (chi l’ha detto che vanno bene solo in primavera?) firmato Loewe, brand che l’aveva ospitata anche alla sfilata alla settimana della moda di Parigi. GUARDA LE FOTO Meg: le foto più belle della vita e degli amori (scandalosi) di una bionda Megsul redAlbenefico, dove sono stati raccolti fondi per finanziare programmi educativi per le giovani generazioni, una parata di star.