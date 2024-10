Tvzap.it - “Grande Fratello”, volano stracci tra Signorini e Luzzi: cos’è successo

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) News Tv. “” anticipazioni stasera. Tutto pronto per una nuova puntata del reality show di Canale 5. Nella puntata di stasera è atteso un confronto molto acceso tra il conduttore Alfonsoe l’opinionista Beatrice. I due in questi giorni non se le sono mandate a dire. (Continua) Leggi anche: “Ti assisterò”. Beatrice, il gesto a sorpresa per una fan in grave difficoltà Leggi anche: “”, l’ex di Beatrice scatenato contro una concorrente: “La squalificherei” “”, le anticipazioni di stasera: atteso confronto traNella puntata di stasera, lunedì 21 ottobre 2024, del ““, potrebbe esserci un confronto molto acceso tra Alfonsoe Beatrice. I due in questi giorni non se le sono mandate a dire.