Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi insinua: "Qui c'è qualcuno che recita, e anche male!"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La Casa delè ormai ufficialmente teatro delle classiche dinamiche del reality. Oltre al triangolo amoroso formato da Shaila Gatta, Javier Martinez e LorSpolverato, altre coppie sarebbero in via di definizione: da una parte Yulia Bruschi e Luca Giglioli, dall’altra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Non manca poi di stupire la potenziale coppia costituita da Spolverato ed Helena Prestes, nonostante non sia molto chiara la direzione dei due. Oltre alle love stories, però, la fanno da padronidiversi battibecchi tra i concorrenti, specialmente in seguito alle nomination. Dopo la scorsa puntata, infatti, abbiamo assistito ad un’accesa lite tra LorSpolverato e quelli che sembrerebbero essere i suoi rivali nel gioco: Iago Garcia e Javier Martinez.