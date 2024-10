Giugliano, evade dai domiciliari per comprare dolci con la famiglia: arrestato in pasticceria (Di lunedì 21 ottobre 2024) evade dai domiciliari e va in pasticceria per acquistare i dolci insieme alla famiglia, 33enne arrestato dai carabinieri. È accaduto a Giugliano, al corso Campano, nella mattinata di ieri domenica 20 ottobre. Giugliano, evade dai domiciliari per comprare dolci con la famiglia, arrestato in pasticceria Nella nota pasticceria, affollata da clienti c’è anche un 33enne L'articolo Giugliano, evade dai domiciliari per comprare dolci con la famiglia: arrestato in pasticceria Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, evade dai domiciliari per comprare dolci con la famiglia: arrestato in pasticceria Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)daie va inper acquistare iinsieme alla, 33ennedai carabinieri. È accaduto a, al corso Campano, nella mattinata di ieri domenica 20 ottobre.daipercon lainNella nota, affollata da clienti c’è anche un 33enne L'articolodaipercon lainTeleclubitalia.

