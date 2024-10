Gardaland Halloween Party: serata ‘da brivido’ con Benji & Fede, Fred De Palma e Coma_Cose (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 31 ottobre, in occasione di Halloween, Gardaland prolungherà la sua apertura fino a mezzanotte, offrendo ai visitatori un’intera giornata di divertimento a tema. Saranno, infatti, ben 14 le ore a disposizione tra attrazioni mozzafiato, spettacoli coinvolgenti e atmosfere inquietanti nell’intero parco divertimenti. Ma sara la sera il momento più caldo, grazie al Gardaland Halloween Party, emozionante festa in mezzo a vampiri, zucche e fantasmi, con artisti di spicco del panorama musicale italiano. Cuore dello show, dalle 18, Piazza Jumanji, con un palco spettrale decorato con un gigantesco ragno di 20 metri ed enormi zucche. Si comincerà con il DJ set di Luca Lazza, accompagnato dalla potente voce di Ary Fashion e dalle esibizioni dell’Hit Mania Dance Show, per scaldare l’atmosfera. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 31 ottobre, in occasione diprolungherà la sua apertura fino a mezzanotte, offrendo ai visitatori un’intera giornata di divertimento a tema. Saranno, infatti, ben 14 le ore a disposizione tra attrazioni mozzafiato, spettacoli coinvolgenti e atmosfere inquietanti nell’intero parco divertimenti. Ma sara la sera il momento più caldo, grazie al, emozionante festa in mezzo a vampiri, zucche e fantasmi, con artisti di spicco del panorama musicale italiano. Cuore dello show, dalle 18, Piazza Jumanji, con un palco spettrale decorato con un gigantesco ragno di 20 metri ed enormi zucche. Si comincerà con il DJ set di Luca Lazza, accompagnato dalla potente voce di Ary Fashion e dalle esibizioni dell’Hit Mania Dance Show, per scaldare l’atmosfera.

Halloween Party a Gardaland : sul palco anche Benji&Fede - Coma_Cose e Fred De Palma - Un inedito percorso nella semioscurità, che promette di far vivere un’esperienza altamente immersiva (ad ingresso con biglietto aggiuntivo) pensata per i visitatori con età superiore ai 14 anni in cerca di emozioni forti ma aperta a tutti coloro che si sentono sufficientemente coraggiosi da affrontare una missione ad alto tasso adrenalinico. (Ilgiorno.it)

Festa di Halloween a Gardaland : ospiti e programma 2024 - I Visitatori presenti al Parco per Gardaland Halloween Party potranno scatenarsi, fino allo scoccare della mezzanotte che verrà scandita da uno spettacolo pirotecnico, al ritmo di sound variegati, grazie ai diversi stili musicali degli artisti che si esibiranno sul palco. Un mix perfetto per scaldare la piazza e dare inizio a una serata di divertimento mostruoso! Nel corso della serata su ... (Lopinionista.it)

Gardaland Magic Halloween - Venerdì da paura e Horror experience - Nei vari punti ristoro del parco, inoltre, saranno disponibili dolci e cocktail a tema per soddisfare i gusti di grandi e piccini. Tra le novità, due Scary Zone in cui i coraggiosi potranno sfidare zombie e atmosfere cupe, adatte ad età diverse. Nel Villaggio Inglese, invece, si potrà assistere a “Il lamento degli abissi”, uno spettacolo che unisce danza, canto e acrobazie, in cui una ciurma di ... (Ilgiorno.it)