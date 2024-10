Festa della cultura popolare: eventi imperdibili per onorare l’eredità di Giovanna Marini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’arte e la cultura popolare delle tradizioni italiane trovano spesso terreno fertile in eventi che celebrano personalità di spicco, portando alla luce storie e canzoni che risuonano nel cuore della comunità. Un incontro particolarmente significativo si terrà a breve, dedicato a Giovanna Marini, un’icona del canto popolare che ha dedicato la sua vita alla preservazione e diffusione di canzoni di lotta e memoria. Questa maniFestazione non solo celebra la sua opera, ma pone anche l’accento sull’importanza della cultura popolare come strumento di coesione sociale e di espressione delle lotte quotidiane. Gaeta.it - Festa della cultura popolare: eventi imperdibili per onorare l’eredità di Giovanna Marini Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’arte e ladelle tradizioni italiane trovano spesso terreno fertile inche celebrano personalità di spicco, portando alla luce storie e canzoni che risuonano nel cuorecomunità. Un incontro particolarmente significativo si terrà a breve, dedicato a, un’icona del cantoche ha dedicato la sua vita alla preservazione e diffusione di canzoni di lotta e memoria. Questa manizione non solo celebra la sua opera, ma pone anche l’accento sull’importanzacome strumento di coesione sociale e di espressione delle lotte quotidiane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Banca di Credito Popolare apre le porte di Palazzo Vallelonga per “E’ Cultura!” - La Banca di Credito Popolare aderisce alla seconda edizione di “E’ Cultura!”, il progetto dell’Associazione Bancaria Italiana che si svolge in tutta Italia con iniziative culturali in presenza e sul web, apertura delle sedi e appuntamenti di educazione finanziaria. La manifestazione propone... (Napolitoday.it)

È cultura - Banca Popolare di Sondrio mette in mostra i suoi tesori - Sabato 5 ottobre 2024 avrà inizio "è cultura!", festival culturale curato dall’ABI e dall’ACRI in collaborazione con FEduF e con la partecipazione della Banca d'Italia. La manifestazione, che si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con il patrocinio del... (Sondriotoday.it)

Cina : festival culturale per la fondazione della Repubblica Popolare Cinese a Berna (2) - (Xin) Agenzia Xinhua. Berna, 28 set – (Xinhua) – Persone eseguono una danza durante un evento culturale a tema “Incontra la Cina: Celebrazione del 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese” presso Piazza Waisenhaus a Berna, capitale della Svizzera, il 27 settembre 2024. (Romadailynews.it)