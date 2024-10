Far west tra via Gordiani e Centocelle: inseguimenti, spari e un vigile investito (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un'auto in fuga, un vigile investito, gli spari e un pericoloso inseguimento. Scene da far west. Teatro della folle corsa la zona compresa fra Villa Gordiani e Centocelle, dove la fuga è terminata con il fermo di un uomo e il conducente alla guida riuscito a scappare. È accaduto oggi pomeriggio Romatoday.it - Far west tra via Gordiani e Centocelle: inseguimenti, spari e un vigile investito Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un'auto in fuga, un, glie un pericoloso inseguimento. Scene da far. Teatro della folle corsa la zona compresa fra Villa, dove la fuga è terminata con il fermo di un uomo e il conducente alla guida riuscito a scappare. È accaduto oggi pomeriggio

Far West al Prenestino, auto pirata travolge vigile che spara alle gomme: 10 giorni di prognosi, caccia al conducente - L’uomo usciva a gran velocità da un campo rom in via dei Gordiani. Nel tentativo di fermarli uno dei due agenti è sceso ed è stato travolto dalla Fiat Punto ... (roma.repubblica.it)