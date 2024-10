Empoli-Napoli affidata ad Abisso: l’analisi di Iannanto (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ottava di campionato ha visto il Napoli ospite ad Empoli sotto la guida di Abisso di Palermo. Gara diretta, tutto sommato bene, dal fischietto isolano facendosi trovare pronto nei momenti salienti del match seguendo sempre il gioco da molto vicino. Qualche fischio un po’ generoso e qualche altro mancante, ma nessuno di questi rischia di condizionare la gara. Andiamo a vedere ne dettaglio gli episodi. 2º Pezzella con troppa vigoria da dietro su Di Lorenzo. Giusto il fischio. 3º Colombo entra duro su Buongiorno. Ancora fallo. 4º Ismajli da dietro su Lukaku. Nuovamente fallo. 5º stavolta il fischio è per l’Empoli per un intervento di Gilmour su Gyasi. 7º Gilmour in pressing troppo stretto su Fazzini. Giusto il fischio di Abisso. 16º Rrahmani pressa Esposito sulla sinistra. L’empolese va giù e l’arbitro gli accorda un fischio generoso. Terzotemponapoli.com - Empoli-Napoli affidata ad Abisso: l’analisi di Iannanto Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ottava di campionato ha visto ilospite adsotto la guida didi Palermo. Gara diretta, tutto sommato bene, dal fischietto isolano facendosi trovare pronto nei momenti salienti del match seguendo sempre il gioco da molto vicino. Qualche fischio un po’ generoso e qualche altro mancante, ma nessuno di questi rischia di condizionare la gara. Andiamo a vedere ne dettaglio gli episodi. 2º Pezzella con troppa vigoria da dietro su Di Lorenzo. Giusto il fischio. 3º Colombo entra duro su Buongiorno. Ancora fallo. 4º Ismajli da dietro su Lukaku. Nuovamente fallo. 5º stavolta il fischio è per l’per un intervento di Gilmour su Gyasi. 7º Gilmour in pressing troppo stretto su Fazzini. Giusto il fischio di. 16º Rrahmani pressa Esposito sulla sinistra. L’empolese va giù e l’arbitro gli accorda un fischio generoso.

