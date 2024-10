Elezioni Moldavia: vince il Sì al referendum pro-Ue per 9mila voti e Sandu è in testa nelle presidenziali (Di lunedì 21 ottobre 2024) I cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite il referendum se sono favorevoli o meno all'entrata della Moldavia in Ue L'articolo Elezioni Moldavia: vince il Sì al referendum pro-Ue per 9mila voti e Sandu è in testa nelle presidenziali proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Elezioni Moldavia: vince il Sì al referendum pro-Ue per 9mila voti e Sandu è in testa nelle presidenziali Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite ilse sono favorevoli o meno all'entrata dellain Ue L'articoloil Sì alpro-Ue perè inproviene da Il Difforme.

Moldavia - dal Referendum “sì” per l’accesso in Europa. Presidenziali : “Pesanti interferenze della Russia” - Non è da escludere che la Russia faccia sentire le sue idee nelle prossime ore. E dove, con ogni probabilità, dovrà scontrarsi con Alexandr Stoianoglo, tradizionalista filorusso, agli estremi opposti delle ideologie politiche di Sandu. Parole che pesano come un macigno. La Russia, però, non è stata a guardare e dal Cremlino è arrivata la denuncia di “anomalie” nel conteggio dei voti. (Notizie.com)

Un ‘sì’ amaro per la Moldavia : il referendum per l’adesione all’Ue apre una nuova guerra fredda con Mosca - Secondo Sandu, sarebbero stati acquistati ben 300. 000 voti alimenta le accuse di frodi e interferenze straniere che la presidente Maia Sandu non ha esitato a denunciare con forza. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha già chiesto che Sandu presenti prove concrete delle sue accuse, definendo le dichiarazioni della presidente “estremamente gravi”. (Lanotiziagiornale.it)

Moldavia : al referendum per l’adesione all’Ue il sì vince per soli 744 voti. Mosca denuncia “anomalie nel voto” - I dati ufficiali parlano di un’affluenza al referendum sul futuro della Moldavia in Europa pari al 50 per cento, ben al di sopra del quorum previsto al 33 per cento, e di una vittoria dei sì con il 50,03 per cento a fronte del 49,97 per cento dei no. Maia Sandu invece è in carica dal 2020 e dall’anno successivo il suo Partito di Azione e Solidarietà, appartenente alla famiglia politica del ... (Tpi.it)