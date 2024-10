Chi è Rodney Alcala, il serial killer di Woman of the hour (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima del film Netflix, Woman of the hour, il nome di Rodney Alcala non era certo noto al grande pubblico. In realtà è legato ad una delle storie più più inquietanti della cronaca nera americana. L’uomo, infatti, ha terrorizzato gli Stati Uniti degli anni ’70 rivelandosi un abile manipolatore e un assassino spietato. Nato a San Antonio nel 1943, Alcala non era il classico serial killer. Alto, affascinante, con un sorriso disarmante, era l’incarnazione del “bello e dannato”. Partecipava a concorsi di bellezza, si fingeva fotografo per adescare le sue vittime e le seduceva con la sua apparente gentilezza. Dietro quel volto angelico, però, si celava un mostro capace di atti crudeli e inumani. I mass media americani lo avevano soprannominato il Dating Game killer, derivato dallo show televisivo americano The Dating Game, Il gioco delle coppie, cui aveva partecipato nel 1978. Cultweb.it - Chi è Rodney Alcala, il serial killer di Woman of the hour Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima del film Netflix,of the, il nome dinon era certo noto al grande pubblico. In realtà è legato ad una delle storie più più inquietanti della cronaca nera americana. L’uomo, infatti, ha terrorizzato gli Stati Uniti degli anni ’70 rivelandosi un abile manipolatore e un assassino spietato. Nato a San Antonio nel 1943,non era il classico. Alto, affascinante, con un sorriso disarmante, era l’incarnazione del “bello e dannato”. Partecipava a concorsi di bellezza, si fingeva fotografo per adescare le sue vittime e le seduceva con la sua apparente gentilezza. Dietro quel volto angelico, però, si celava un mostro capace di atti crudeli e inumani. I mass media americani lo avevano soprannominato il Dating Game, derivato dallo show televisivo americano The Dating Game, Il gioco delle coppie, cui aveva partecipato nel 1978.

Diretto e interpretato da Anna Kendrick - il film racconta l'incontro - realmente avvenuto - tra un'aspirante attrice e il serial killer Rodney Alcala durante un programma tv - Tony Hale e Anna Kendrick in una scena di “Woman of the Hour”. Un thriller che prende spunto da un episodio incredibile realmente accaduto, ovvero la partecipazione indisturbata del pluriomicida (soprattutto femminicida) Rodney Alcala al celebre show televisivo The Dating Game, nel 1978. Ma ne seguono molti altri: uccideva giovani donne prima colpendole con un martello, poi soffocandole, in ... (Iodonna.it)

