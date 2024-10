Campionato maschile Serie a Elite di Rugby: Petrarca Rugby vs Valorugby Emilia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua il Campionato di Rugby Serie A Elite 2024/2025, con la seconda partita casalinga della Regular Season. Il Petrarca Rugby, primo in classifica a punteggio pieno, incontra a Padova sabato 26 ottobre 2024 alle ore 16, sempre allo Stadio M. Geremia, in via G. Gozzano, 64 - Zona Guizza - Padovaoggi.it - Campionato maschile Serie a Elite di Rugby: Petrarca Rugby vs Valorugby Emilia Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua ildi2024/2025, con la seconda partita casalinga della Regular Season. Il, primo in classifica a punteggio pieno, incontra a Padova sabato 26 ottobre 2024 alle ore 16, sempre allo Stadio M. Geremia, in via G. Gozzano, 64 - Zona Guizza -

Rugby - campionato serie A. Lezione dalla prima dei Cavalieri : "Gli errori? Da non ripetere" - E la settimana successiva, ecco la trasferta in Veneto per vedersela con il Petrarca "B". "La strada è lunga e molto competitiva, facciamo tesoro degli errori. Il sodalizio veneto che ha fra i giocatori in rosa anche Leonardo Della Ratta, rugbista trentunenne di Prato cresciuto proprio nei "tuttineri", arriverà a Iolo il prossimo 20 ottobre in quella che si profila alla stregua di una sfida ... (Lanazione.it)

Rugby Rovigo - buona la prima in campionato : finisce 45-25 contro i Rangers Vicenza - 1’ m. Pozzobon dalla piazzola non è preciso, 10-8. Avila-Recio tr. Al 20’ Vicenza è volenteroso di fissare punti pesanti, opta per una touche nei cinque metri dei Rossoblu, Vunisa di prepotenza va oltre la linea in bandierina. Al 55’ Vicenza non demorde e risponde con Chimera-Borrell che dopo una serie di pick and go nei cinque metri dei padroni di casa, va in meta. (Ilrestodelcarlino.it)

Rugby Rovigo - sabato al via il campionato di serie A Elite. La presentazione e le novità - Guardiamo al futuro che ci aspetta insieme, la Fir ed i suoi club che sono il motore del rugby italiano. A loro, a tutti loro, vogliamo dare nuove prospettive, impegnandoci per affiancarli in una crescita virtuosa del sistema rugby in Italia”. 30 i Rangers Rugby Vicenza. Il massimo torneo nazionale di rugby, assieme al torneo femminile (che comincerà il 27), sono stati presentati a Padova ... (Ilrestodelcarlino.it)