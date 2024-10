Cade in una buca con la sedia a rotelle: disabile di 65 anni finisce al pronto soccorso con gravi ferite sul volto (Di lunedì 21 ottobre 2024) La ruota della sedia a rotelle finisce in una buca e una disabile di 65 anni viene sbalzata per terra, con il volto spaccato e un trauma facciale. L'incidente è accaduto in largo Trinacria a Palermo, poiché l'accompagnatrice che spingeva la donna sulla carrozzina non ha visto la buca profonda Palermotoday.it - Cade in una buca con la sedia a rotelle: disabile di 65 anni finisce al pronto soccorso con gravi ferite sul volto Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La ruota dellain unae unadi 65viene sbalzata per terra, con ilspaccato e un trauma facciale. L'incidente è accaduto in largo Trinacria a Palermo, poiché l'accompagnatrice che spingeva la donna sulla carrozzina non ha visto laprofonda

