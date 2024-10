Ilrestodelcarlino.it - Brusca frenata del Fabriano. Marcia interrotta dopo tre gare

(Di lunedì 21 ottobre 2024) ristopro77 virtus cassino 82 RISTOPRO: Pierotti 19, Gnecchi 10, Raucci 13, Molinaro 2, Da Rin ne, Ottoni ne, Scandiuzzi, Dri 8, Centanni 19, Carta 6, Pisano, Romagnoli ne. All. Niccolai VIRTUS CASSINO: Riva 11, Beck 27, Teghini 8, Korsunov 2, Todisco ne, Mastrocicco ne, Saladini 12, Boev, Truglio, Ghigo 8, Spadon, Conte 14. All. Auletta Arbitri: Manco di San Giorgio a Cremano (Na) e Leggiero di San Tammaro (Ce) Parzali: 21-23 34-45 56-60 77-82 Si interrompetre vittorie consecutive lapositiva della Ristoproche cede un po’ a sorpresa in casa al Cassino, che aveva vinto soltanto una partita in precedenza. La Virtus però vince con pieno merito 77-82aver praticamente sempre condotto, giocando in particolare molto bene il secondo periodo.