Bonus anziani 2025 cos’è a chi spetta e come fare domanda

Roma, 21 ottobre 2024 – Arriva il Bonus anziani. A partire da gennaio 2025 potrà essere richiesto un contributo di 850 euro al mese, non soggetto a tassazione e destinato agli over 80 non autosufficienti con Isee sociosanitario inferiore a 6mila euro. L'importo si aggiungerà all'indennità di accompagnamento, già fissata nel 2024 a 531,76 euro,portando il totale a 1.381,76 euro. Il Bonus, che sarà erogato dal gennaio 2025 al dicembre 2026, può essere utilizzato solo per pagare assistenti domestici o acquistare servizi di assistenza da imprese qualificate. Se i fondi non verranno spesi per queste finalità, l'Inps revocherà l'assegno. Essendo i requisiti molto stringenti, la stima è che in tutta Italia solo 25mila anziani potranno ricevere il Bonus.

