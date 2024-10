Boccia indagata a Pisa: inchiesta progetto immobiliare (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa – Boccia indagata a Pisa: inchiesta progetto immobiliare Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa. inchiesta della Procura di Pisa “per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021”. Lo precisa la procuratrice Teresa Angela Camelio con un comunicato, rende noto Adnkronos. Precisando che il procedimento aperto dalla procura di Pisa “si trova nella fase delle indagini preliminari” e che “il soggetto, quindi, beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza”. La Procura spiega, inoltre, che è stato “notificato l’invito a comparire per rendere interrogatorio all’indagata ed al suo difensore”. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Maria Rosariaper truffa.della Procura di“per fatti riguardanti la presunta partecipazione ad unimprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021”. Lo precisa la procuratrice Teresa Angela Camelio con un comunicato, rende noto Adnkronos. Precisando che il procedimento aperto dalla procura di“si trova nella fase delle indagini preliminari” e che “il soggetto, quindi, beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza”. La Procura spiega, inoltre, che è stato “notificato l’invito a comparire per rendere interrogatorio all’ed al suo difensore”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per presunta truffa immobiliare del 2021 - PS: Il diritto di critica non deve mai essere scambiato con il diritto di offendere e perseguitare. L’imprenditrice di Pompei ha ricevuto l’invito a comparire dalla guardia di finanza di Torre Annunziata. Già alcuni giorni prima era stato Il Fatto Quotidiano ad anticipare la notizia che Maria Rosaria Boccia risultasse indagata per reati contro il patrimonio dalla Procura di Pisa. (Quifinanza.it)

Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per una presunta truffa immobiliare avvenuta nel 2021 - L’ex ministro della Cultura ha denunciato Boccia alla Procura di Roma per minacce a un corpo politico, oltre che per lesioni aggravate. Ma, come dimostrano i selfie recentemente pubblicati via social, Boccia ha già provveduto a utilizzare altri smartphone per poter continuare ad essere operativa sulla sua pagina Instagram dove è seguita da 135. (Quifinanza.it)

Pisa conferma : indagini per truffa su Maria Rosaria Boccia - . Da Pisa arriva la conferma di indagini a carico di Maria Rosaria Boccia: si procede contro di lei per truffa relative ad un progetto che riguardava un immobile nel 2021. Indagini preliminari, la Procura della Repubblica guidata da Teresa Angela Camelio ha ritenuto di dover ufficializzare la notizia – già anticipata giorni fa come raccontò […] The post Pisa conferma: indagini per truffa su ... (Lidentita.it)