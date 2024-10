Abruzzo24ore.tv - Blitz antidroga: carabinieri scoprono droga e armi illegali in casa di un pregiudicato

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Teramo - Sequestrati hashish, cocaina e due pistole scacciacani, di cui una senza il tappo rosso, durante il. Idel Nucleo Operativo e Radiomobile (NOR) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione dia fini di spaccio e di possesso illegale di. L'arresto è avvenuto in seguito a un'operazione mirata a contrastare il traffico di stupefacenti nella zona. Le indagini sono partite dopo che i militari avevano notato movimenti sospetti dell'uomo, che negli ultimi giorni si era incontrato con diverse persone in una località costiera. Il 17 ottobre, ihanno deciso di intervenire, effettuando una perquisizione nella sua abitazione. L’uomo, sorpreso dalla presenza dei militari, tra cui alcuni in abiti civili, non ha opposto resistenza.