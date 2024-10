Ascoltitv.it - Black Site La Tana Del Lupo, film su Italia1: trama, attori e cast

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera, lunedì 21 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in ondaLaDel. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.LaDelIlruota attorno ad Abigail Trent (interpretata da Michelle Monaghan), un’analista della CIA che, dopo aver perso tragicamente la famiglia in un attentato terroristico, viene assegnata a una prigione di massima sicurezza in Giordania. Questa prigione, chiamata “The Citadel”, è un luogo oscuro e misterioso dove vengono detenuti i terroristi più pericolosi. Quando un nuovo prigioniero, Hatchet (interpretato da Jason Clarke), viene catturato, Abigail è determinata a ottenere da lui informazioni sull’attentato che ha sconvolto la sua vita. Tuttavia, la situazione degenera e Hatchet riesce a evadere, scatenando il caos all’interno della prigione.