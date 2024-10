Ballando con le Stelle, Alan Friedman e la lite dietro le quinte: lettera di richiamo e fiori (Di lunedì 21 ottobre 2024) Attimi di tensione a Ballando con le Stelle. Alan Friedman si è reso protagonista di un acceso scontro che ha preoccupato tutto lo staff di Milly Carlucci, tanto che si è parlato apertamente di espulsione. Il giornalista ha fatto retromarcia dopo una lettera di richiamo e la possibilità di dover lasciare prima del tempo il dancing show, nonostante il buon livello mostrato in queste prime puntate. Ma andiamo con ordine. Ballando con le Stelle, Alan Friedman e la lite dietro le quinte: cosa è successo A lanciare l’indiscrezione su Alan Friedman a Ballando con le Stelle è stato per primo Davide Maggio, che lo scorso sabato aveva dato per certa la sconfitta del giornalista al ballottaggio con Sonia Bruganelli. Un’anticipazione che non è mai diventata realtà visto che a perdere è stata l’ex moglie di Paolo Bonolis, salvata poi in extremis dalla wild card di Sara Di Vaira. Dilei.it - Ballando con le Stelle, Alan Friedman e la lite dietro le quinte: lettera di richiamo e fiori Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Attimi di tensione acon lesi è reso protagonista di un acceso scontro che ha preoccupato tutto lo staff di Milly Carlucci, tanto che si è parlato apertamente di espulsione. Il giornalista ha fatto retromarcia dopo unadie la possibilità di dover lasciare prima del tempo il dancing show, nonostante il buon livello mostrato in queste prime puntate. Ma andiamo con ordine.con lee lale: cosa è successo A lanciare l’indiscrezione sucon leè stato per primo Davide Maggio, che lo scorso sabato aveva dato per certa la sconfitta del giornalista al ballottaggio con Sonia Bruganelli. Un’anticipazione che non è mai diventata realtà visto che a perdere è stata l’ex moglie di Paolo Bonolis, salvata poi in extremis dalla wild card di Sara Di Vaira.

